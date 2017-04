Piotr Makowski trenerem Pałacu Bydgoszcz

Piotr Makowski został trenerem występującego w Orlen Lidze Pałacu Bydgoszcz. O zmianie na stanowisku szkoleniowca poinformował we wtorek klub.

Zdjęcie Piotr Makowski /fot. Małgorzata Kujawka /

"W sezonie 2017/2018 funkcję pierwszego szkoleniowca drużyny grającej w ORLEN Lidze będzie pełnił Piotr Makowski. Kontrakt z Adamem Grabowskim obowiązuje do 31 maja 2017 roku i nie będzie przedłużony na kolejny sezon sportowy. Serdecznie dziękujemy trenerowi za 2,5-letnią współpracę" - poinformował Pałac Bydgoszcz.

Makowski z żeńską siatkówką w grodzie nad Brdą był związany przez wiele lat. Zaczęło się od pracy z grupami młodzieżowymi, a później jako pierwszy trener prowadził w latach 2004-2008 zespół seniorek. W tym czasie zdobył z Pałacem srebrny medal mistrzostw Polski (2004/2005), Puchar Polski (2004/2005) oraz Superpuchar Polski (2005/2006).

Dwukrotnie był także szkoleniowcem bydgoskich siatkarzy. Za pierwszym razem osiągnął największy, jak do tej pory, sukces męskiego zespołu zajmując w sezonie 2012/2013 czwarte miejsce. Potem prowadził kobiecą reprezentację Polski (2013-2015), a przez ostanie dwa sezony znów pracował z mężczyznami. Zakończonych niedawno rozgrywek ligowych, najsłabszych jak do tej pory w wykonaniu siatkarzy Łuczniczki jednak nie dokończył. Teraz ponownie wraca do pracy z kobietami i w sezonie 2017/2018 poprowadzi Pałac Bydgoszcz.