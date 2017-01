Pałac Bydgoszcz - Polski Cukier Muszynianka Muszyna 2:3

- Ja czy drugi trener nie wskoczymy na boisko i nie będziemy bronić za dziewczyny - skomentował porażkę siatkarek Pałacu Bydgoszcz z Polskim Cukrem Muszynianką Muszyna 2:3 trener Adam Grabowski.

- Jeżeli mamy mecz "poustawiany", wiemy jak grać, a w czwartym secie robimy dziesięć błędów własnych i praktycznie sami go oddajemy przeciwnikowi, to jak można takie spotkanie wygrać? Kara za taki "numer" musi być. Wiele razy powtarzałem, że jeśli ktoś się tego nie chce nauczyć, to nie będzie wygrywał. Ja czy drugi trener nie wskoczymy na boisko i nie będziemy bronić za dziewczyny. Chodzi mi przede wszystkim o zupełnie inne zachowania na boisku. Mieliśmy grać długie akcje, iść na wymianę, a pozbywaliśmy się piłki - powiedział po meczu zdenerwowany szkoleniowiec Pałacu.

Siatkarki Pałacu zupełnie inaczej chciały rozpocząć 2016 rok i zarazem rundę rewanżową.

- Zrobiłyśmy za dużo błędów, a drużyna z Muszyny potrafiła to wykorzystać. Wiedziałyśmy, że ten zespół jest w naszym zasięgu. Pierwszy set zupełnie nam nie wyszedł i na pewno z trybun bardzo źle to wyglądało. Jesteśmy jednak walecznym zespołem, więc potrafiłyśmy odwrócić losy spotkania, ale potem znów popełniłyśmy za dużo błędów i dlatego przegrałyśmy - powiedziała przyjmująca Pałacu Ewelina Krzywicka.

Całkiem inne nastroje panowały po meczu w zespole z Muszyny. Debiut Ryszarda Litwina w roli pierwszego trenera wypadł lepiej niż sam szkoleniowiec się spodziewał.

- Ogromnie cieszę się ze zwycięstwa, tym bardziej że w poprzedniej rundzie na wyjazdach wygraliśmy zaledwie dwa sety. Dla mnie zdobyty punkt, czyli wygranie już dwóch setów było sukcesem w tym momencie. Wygranie meczu jest jednak jeszcze cenniejsze - powiedział trener.

Pierwszy set zawodniczki Muszynianki wygrały bardzo pewnie, pokonując Pałac 15:9.

- Z doświadczenia wiem, że takie sety źle wróżą, więc mówiłem zawodniczkom, że mają nadal grać swoje i nie zwalniać. Ta taktyka nie przyniosła jednak efektu w drugim secie, bo nasza zagrywka bardzo osłabła i mieliśmy też kłopoty z atakiem. Na szczęście w czwartym secie nastąpiła znowu mobilizacja i wielkie dzięki zawodniczkom za serce, za to, że się nie poddały i potrafiły się podnieść. Wygraliśmy go jako zespół, bo praktycznie wszystkie zawodniczki brały w tej grze udział - dodał Litwin.

O wyniku spotkania zdecydowała piąta partia, którą lepiej zaczęły przyjezdne, ale po trzech z rzędu punktach miejscowych to one zmieniały strony z przewagą 8:7. Mimo tego podopieczne trenera Litwina wróciły do dobrej gry i końcówka należała do nich.



- Był to trudny moment, czasami tak mamy, że się zatniemy w jednym ustawieniu i to jest trudne. Wówczas któraś z dziewczyn musi wziąć ciężar odpowiedzialności na siebie i skończyć akcję. Udało nam się przez Marinę Cvetanovic, swoje dołożyła też w końcówce Ola Wójcik i chwała im za to - wyjaśnił trener Polskiego Cukru Muszynianki.



Pałac Bydgoszcz - Polski Cukier Muszynianka Muszyna 2:3 (9:25, 25:19, 25:10, 20:25, 11:15)



Pałac Bydgoszcz: Natalia Misiuna, Marlena Pleśnierowicz, Joanna Kuligowska, Małgorzata Śmieszek, Magda Jagodzińska, Ewelina Krzywicka - Karolina Portalska (libero) - Natalia Krawulska, Jagoda Maternia, Paulina Bałdyga, Weronika Fojucik, Marta Ziółkowska.



Polski Cukier Muszynianka Muszyna: Agnieszka Rabka, Marina Cvetanovic, Maja Savic, Magdalena Wawrzyniak, Aleksandra Wójcik, Tanja Sredic - Dorota Medyńska (libero) - Dorota Wilk, Koleta Łyszkiewicz, Justyna Sosnowska, Magdalena Szabo.