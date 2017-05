Olivia Różański dołączyła do BKS Profi Credit Bielsko-Biała

20-letnia przyjmująca Olivia Różański dołączyła do zespołu BKS Profi Credit Bielsko-Biała - poinformował w piątek klub. Zdaniem trenera bielskich siatkarek Tore Aleksandersena, Różański jest jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek w Polsce.

"W jej przypadku można powiedzieć, że tylko "niebo jest granicą" tego, jak będzie dobra. Olivia to bardzo energiczna i silna atakująca, która już w tym sezonie będzie naciskać bardziej doświadczone zawodniczki. Była jedną z pierwszych siatkarek, którą chcieliśmy mieć w swoim zespole i cieszę się, że będę miał szansę z nią pracować" - powiedział.

Maurycy Marek, odpowiedzialny w BKS za kontakty z mediami, dodał, że klub związał się z zawodniczką "długoletnią umową".

Różański urodziła się we Francji. Przygodę z siatkówką rozpoczynała w klubie Albi Volley-Ball Usspa. Do Polski przyjechała trzy lata temu. Występowała w JKS SMS Jastrzębie i uczęszczała do SMS PZPS Szczyrk. W zespole ze Szczyrku zajęła 6. miejsce w 1. lidze.

Prywatnie Olivia jest córką Jarosławy Różańskiej, byłej reprezentantki Polski w siatkówce, uznawanej za jedną z najlepszych polskich zawodniczek lat 80. W "Biało-czerwonych" barwach wystąpiła ponad 150-krotnie.

Jarosława Różańska szczególnie ciepło wspominana jest w Bielsku-Białej. Z jej przyjściem do BKS Stal wiążą się wielkie sukcesy. Walnie przyczyniła się do zdobycia w 1988 i 1989 r. tytułów mistrzyń Polski. "Stalówki" wywalczyły wówczas dwukrotnie krajowy puchar. W 1990 r. Różańska wyjechała do Francji.

W BKS, który jest aktualnie siódmą siłą w lidze, trwa przebudowa zespołu. Po udanej końcówce sezonu działacze przedłużyli w marcu o trzy lata umowę z norweskim szkoleniowcem Tore Aleksandersenem i powierzyli mu misję przywrócenia dawnego blasku ośmiokrotnym mistrzyniom Polski. W ciągu trzech lat zespół ma włączyć się do walki o najwyższe trofea.

Jak dotychczas BKS o kolejny rok klub przedłużył obowiązujący do końca przyszłego sezonu kontrakt z przyjmującą Emilią Muchą, która ostatnio była jedną z kluczowych zawodniczek. Zespół opuściły natomiast środkowa Aleksandra Trojan i przyjmująca Ewelina Brzezińska.