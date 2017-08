Mariola Zenik spodziewa się dziecka

Siatkarski mistrz Polski, Chemik Police w nadchodzących rozgrywkach będzie musiał radzić sobie bez Marioli Zenik. Doświadczona libero poinformowała klub, że jest w ciąży i bierze przerwę macierzyńską.

Zdjęcie Mariola Zenik /Piotr Matusewicz /Newspix

Zenik, miała ważny kontrakt z Chemikiem do końca sezonu 2017/18. Libero po przerwie wakacyjnej wróciła do klubu, ale tylko po to, by przekazać informację, że jest w ciąży i o treningach ani grze nie ma mowy.

- Od jakiegoś czasu przewijała mi się przez głowę myśl o macierzyństwie. Idealnym momentem byłyby tygodnie po zakończeniu kontraktu, ale w życiu czasem tak jest, nie wszystko da się zaplanować, przewidzieć. Nie ukrywam jednak, że jestem bardzo szczęśliwa i chcę się sprawdzić w nowej roli - powiedziała była reprezentantka Polski.

Dla Chemika sportowo oznacza to, że został z jedną libero.

- Gdyby to z powodu kontuzji Mariola wypadła nam ze składu, bylibyśmy rozczarowani. Jednak kiedy wiadomość jest tak pozytywna, gratulujemy jej i życzymy pomyślności. Postaramy się znaleźć nową zawodniczkę, która będzie konkurencją dla Aleksandry Krzos - powiedział prezes zarządu Chemika Paweł Frankowski.

35-letnia Zenik w polickim klubie pojawiła się w 2014 r. Przeszła do Chemika z Atomu Trefla Sopot. W Policach trzykrotnie zdobyła mistrzostwo Polski, dwa razy Puchar Polski i raz Superpuchar. W reprezentacji rozegrała 295 meczów. Jest mistrzynią Europy z 2005 r. i brązową medalistką ME 2009.