Liga Siatkówki Kobiet. POLI Budowlani Toruń - Trefl Proxima Kraków 3:2

Siatkarki POLI Budowlanych Toruń wygrały u siebie z Treflem Proximą Kraków 3:2 w meczu 3. kolejki Ligi Siatkówki Kobiet. Zespół spod Wawelu zdobył pierwszy historyczny punkt w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na prowadzenie w tabeli wrócił Chemik Police po zwycięstwie nad Polskim Cukrem Muszynianką 3:1.

Trener Trefla Proximy Kraków Alessandro Chiappini

W Toruniu spotkały się zespoły zamykające tabelę LSK. Gospodyniom i przyjezdnym bardzo zależało na tym, żeby odnieść pierwsze zwycięstwo w sezonie.



Inauguracyjną partię lepiej rozpoczęły siatkarki z Torunia. Prowadziły już 16:12 i wtedy do szturmu ruszyły krakowianki. Sygnał do odrabiania strat dała Kinga Hatala. Beniaminek LSK seryjnie zdobywał punkty, a gospodynie kompletnie się pogubiły. Podopieczne Alessandro Chiappiniego wykorzystały niemoc rywalek i wygrały pierwszego seta 25:18.



W drugim torunianki zrewanżowały się rywalkom głównie za sprawą znakomitej grze blokiem. Ewelina Ryznar i Anna Lewandowska raz po raz zatrzymywały ataki rywalek odbierając im ochotę do gry. Zawodniczki Nicoli Vettoriego wygrały 25:20.



Początek trzeciej odsłony należał do gospodyń, które "odskoczyły" na 4:1. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Hatala, która dwoiła się i troiła na boisku. Skutecznie atakowała, blokowała i popisała się asem serwisowym. Dzięki niej Trefl Proxima zdobył sześć punktów z rzędu (4:7). Krakowianki powiększyły przewagę do pięciu "oczek", bo przeciwniczki myliły się w ataku (16:11). W końcówce przyjezdne rozbiły zespół z Torunia, a w roli głównej wystąpiła Hatala. To ona dała swojej drużynie setbola (24:17), a chwilę później skończyła kontrę (25:17). W ten sposób krakowski klub zdobył pierwszy historyczny punkt w ekstraklasie. Siatkarki spod Wawelu chciały jednak zainkasować komplet. Tymczasem obudziły się torunianki.



Czwartą partię gospodynie rozpoczęły z impetem i szybko znalazło to odzwierciedlenie na tablicy z wynikiem. Podopieczne Vettoriego prowadziły 5:1, 9:5 i 16:8 po zepsutej zagrywce Pauli Słoneckiej. Wydawało się, że tak wysokiej przewagi nie roztrwonią. Krakowianki zdobyły jednak pięć punktów w jednym ustawieniu (16:13). Ich passę przerwała blokiem Marta Wójcik. Kolejna seria zdobytych punktów przez Trefla Proximę miała miejsce chwilę później. Od stanu 13:18 doprowadziły do wyniku 19:18! W decydujących fragmentach więcej zimnej krwi zachowały jednak torunianki. Po nieudanym ataku Justyny Łukasik gospodynie miały setbola (24:21). Ostatni punkt w tym secie zdobyła Dorota Ściurka.

O zwycięstwie w tym pojedynku zadecydował tie-break, który na początku toczył się po myśli gospodyń. Po akcjach Ściurki, Ryznar i Julii Kavalanki było już 3:0. Pierwszy punkt dla ekipy z Krakowa zdobyła w piątej partii Słonecka. To ona poderwała zespół do walki. Słonecka bardzo dobrze radziła sobie w ataku, a po jej asie serwisowym krakowianki wyrównały na 5:5. Zmiana stron boiska odbyła się przy prowadzeniu ekipy z Torunia 8:6. Kibice oglądali efektowną długą wymianę pełną obron i ataków przy stanie 9:7. Punkt zdobyły przyjezdne za sprawą Hatali. Kolejne pięć padło jednak łupem torunianek (13:8). Beniaminek nie złożył broni i trzy następne akcje wygrał blokiem. O czas poprosił wówczas trener Vettori. Po przerwie Kavalenka dała swojej drużynie meczbola (14:11). Dwa krakowianki obroniły dzięki Martynie Łukasik i Słoneckiej, ale trzeciej już nie dały rady i ze zwycięstwa 3:2 cieszyły się gospodynie.

Najwięcej punktów dla zespołu z Torunia zdobyły Ryznar (13) i Kavalenka (12). W Treflu Proximie najlepiej spisała się Hatala (23).

RK



POLI Budowlani Toruń - Trefl Proxima Kraków 3:2 (18:25, 25:20, 17:25, 25:21, 15:13)

POLI Budowlani Toruń: Dorota Ściurka, Anna Lewandowska, Marta Wójcik, Marina Cetanović, Ewelina Ryznar, Julia Kavalenka, Agata Nowak (libero) oraz Marina Paulava, Ewa Bimkiewicz, Marta Janik, Aleksandra Szczygłowska



Trefl Proxima Kraków: Daria Paszek, Justyna Łukasik, Kinga Hatala, Ewelina Brzeźińska, Sarah Clement, Zsuzsanna Talas, Klaudia Kulig (libero) oraz Martyna Łukasik, Adrianna Budzoń, Paula Słonecka, Aleksandra Szymańska, Kinga Wysokińska (libero)

Chemik Police - Polski Cukier Muszynianka Muszyna 3:1 (24:26, 28:26, 25:19, 25:21)

Chemik Police: Katarzyna Gajgał-Anioł, Natalia Mędrzyk, Sladjana Mirković, Malwina Smarzek, Stefana Veljković , Katarzyna Zaroślińska-Król - Aleksandra Krzos (libero) - Agnieszka Bednarek-Kasza, Izabela Bełcik, Bianca Busa

Polski Cukier Muszynianka Muszyna: Monika Bociek, Maria Karakaszewa, Danica Radenkovic, Maja Savić, Małgorzata Śmieszek, Aleksandra Wójcik - Dorota Medyńska (libero) - Paulina Bałdyga, Roksana Brzóska, Patrycja Flakus, Karolina Portalska (libero).