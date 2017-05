Gabriela Polańska zostaje w Budowlanych Łódź

Reprezentantka Polski Gabriela Polańska o dwa lata przedłużyła kontrakt z Budowlanymi Łódź - poinformował w środę siatkarski klub. 28-letnia środkowa w łódzkiej drużynie występuje od 2014 roku.

"Nie była to trudna do podjęcia decyzja. Bardzo lubię atmosferę, która panuje w Łodzi, po trzech sezonach śmiało mogę powiedzieć, że to właśnie stworzony tutaj klimat jest ogromnym atutem naszego klubu. Podoba mi się również system i sposób pracy trenera Błażeja Krzyształowicza. Wszystko to przyczyniło się do podjęcia takiej, a nie innej decyzji" - powiedziała na temat nowej umowy zawodniczka cytowana na internetowej stronie Budowlanych Polańska.

Obecny kontrakt ma obowiązywać do czerwca 2019 r. Wychowanka SMS PZPS Sosnowiec w minionych rozgrywkach z łódzkim zespołem wywalczyła wicemistrzostwo Polski. W swojej karierze zdobyła również złoty i dwa brązowe medale mistrzostw Polski w barwach Muszynianki-Fakro Muszyna, PTPS Farmutil Piła i Aluprofu Bielsko-Biała.

Mierząca 202 cm wzrostu środkowa bloku otrzymała od selekcjonera Jacka Nawrockiego powołanie do kadry Polski na najważniejsze w tym roku imprezy - Grand Prix, eliminacje mistrzostw świata oraz mistrzostwa Europy.