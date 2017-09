Budowlani Łódź skompletowali skład

Atakująca Zuzanna Czyżnielewska dołączyła do drużyny siatkarek Grota Budowlanych Łódź. To ostatnia zawodniczka pozyskana przez wicemistrza Polski przed nadchodzącym sezonem ekstraklasy.

25-letnia siatkarka w poprzednich rozgrywkach reprezentowała barwy KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Na swoim koncie ma także występy w reprezentacji Polski juniorek, a w 2012 roku zadebiutowała w seniorskiej kadrze podczas turnieju o Puchar Borysa Jelcyna.

Nowa zawodniczka Budowlanych przyznała, że w łódzkim klubie chce odbudować się po urazach, które jej ostatnio nie oszczędzały.

- Bardzo cieszę się z możliwość powrotu do gry po kontuzji właśnie w zespole Grot Budowlanych Łódź. To klub, który zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym stoi na najwyższym poziomie, dlatego dla mnie jest to idealne miejsce. Mam tu możliwość wiele nauczyć się od starszych, bardziej doświadczonych koleżanek, ale także od sztabu szkoleniowego - powiedziała Czyżnielewska.

Nowa atakująca wicemistrzyń Polski mierzy 187 cm. W Budowlanych będzie zmienniczką reprezentantki Belgii Kai Grobelnej.

Wcześniej klub z Łodzi pozyskał dwie aktualne reprezentantki Polski - środkową Agnieszkę Kąkolewską (ostatnio Impel Wrocław) oraz libero Agatę Witkowską (Unedo Yamamay Busto Arsizio), przyjmującą reprezentacji Chorwacji Hanę Cuturę, rozgrywającą Ewelinę Polak i środkową Julię Piotrowską (obie KSZO) oraz przyjmującą Adriannę Muszyńską (absolwentka SMS w Szczyrku). Odeszły zaś: Sylwia Pycia, Heike Beier, Paulina Maj-Erwardt, Ewelina Tobiasz, Monika Kutyła, Sylwia Pelc i Natalia Strózik.

Skład Grot Budowlani Łódź na sezon 2017/2018:

rozgrywające - Pavla Vincourova, Ewelina Polak;

atakujące - Kaja Grobelna, Zuzanna Czyżnielewska;



środkowe - Gabriela Polańska, Agnieszka Kąkolewska, Julia Piotrowska;



przyjmujące - Martyna Grajber, Julia Twardowska, Adrianna Muszyńska, Hana Cutura;

libero - Agata Witkowska.