Aleksandra Jagieło po 13 latach wraca do BKS-u Bielsko-Biała

Aleksandra Jagieło w przyszłym sezonie będzie reprezentowała barwy BKS Profi Credit Bielsko-Biała. Utytułowana zawodniczka po 13 latach wraca do bielskiego zespołu, z którym wywalczyła m.in. dwa tytuły mistrzyń Polski – podał w czwartek klub.

Zdjęcie Aleksandra Jagieło ostatnio broniła barw Chemika Police /Fot. Radosław Jóźwiak /Newspix

"Ola jest siatkarką, którą naprawdę chcieliśmy mieć w zespole. To wysokiej klasy zawodniczka z dużym doświadczeniem i umiejętnościami przywódczymi na najwyższym poziomie. Będzie bardzo ważną postacią w drużynie, szczególnie dla młodych dziewczyn, zarówno na boisku, jak i poza nim. Z pewnością będą mogły się od niej nauczyć, jak być profesjonalnymi zawodniczkami" - powiedział trener BKS Tore Aleksandersen.

Reklama

Jagieło przyszła do BKS w 1999 r. z SMS PZPS Sosnowiec. W Bielsku-Białej występowała pięć lat. Później przez trzy sezony grała we włoskiej drużynie Rebecchi River Volley Piacenza. Po powrocie do kraju broniła barw Muszynianki Muszyna, a ostatnio Chemika Police. Zawodniczka ma w dorobku osiem tytułów mistrzyni Polski. Czterokrotnie wywalczyła Puchar Polski i trzykrotnie Superpuchar. Z reprezentacją kraju dwukrotnie stanęła na najwyższym stopniu podium mistrzostw Europy. Wywalczyła też Puchar CEV.

Zespół BKS, który miniony sezon ukończył na siódmym miejscu, jest w przebudowie. Odeszły już amerykańska rozgrywająca Erica Handley i czeska atakująca Sona Mikyskova, środkowa Aleksandra Trojan i przyjmująca Ewelina Brzezińska. Swoje umowy przedłużyły natomiast reprezentacyjna przyjmująca Emilia Mucha i środkowa Kornelia Moskwa. Dołączyła przyjmująca Olivia Różański.

Po zakończeniu sezonu działacze BKS przedłużyli o trzy lata umowę z norweskim szkoleniowcem Tore Aleksandersenem i powierzyli mu misję przywrócenia dołączenia do krajowej czołówki. W ciągu trzech lat zespół ma włączyć się do walki o najwyższe trofea.