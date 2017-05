Doświadczona przyjmująca Aleksandra Jagieło odchodzi z Chemika Police. Była reprezentantka Polski grała w tym klubie przez trzy sezony.

Zdjęcie Aleksandra Jagieło /Fot. Radosław Jóźwiak /Newspix.pl

Aleksandra Jagieło zdobyła z Chemikiem trzy mistrzostwa Polski, po dwa razy triumfowała w Pucharze i Superpucharze Polski.



"W Chemiku spędziłam świetny czas. Poznałam sporo wartościowych ludzi. Teraz jednak pora na zmianę. Razem z mężem zdecydowaliśmy, że chcemy przenieść się na południe Polski, czyli wrócić do domu rodzinnego. To już ten czas. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim kibicom Chemika, którzy wspierali mnie i cały zespół. Na boisku czuliśmy waszą obecność, a to na prawdę fajna sprawa" - powiedziała 36-letnia przyjmująca na oficjalnej stronie klubu.



W swojej karierze broniła barw BKS Stali Bielsko-Biała, Muszynianki, a także włoskiego Rebecchi River Volley Piacenza. Przez wiele lat grała w reprezentacji Polski, z którą dwukrotnie wywalczyła złoty medal mistrzostw Europy i raz stanęła na najniższym stopniu podium.

