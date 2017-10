Prezydent i piłkarze Lazio złożyli wieniec przed synagogą w Rzymie po skandalicznej oprawie kibiców (wideo)

Prezydent i piłkarze Lazio złożyli wieniec przed synagogą w Rzymie. Gest ten miał związek z ostatnimi wydarzeniami w trakcie meczu, gdzie kibice wywiesili na trybunach zdjęcie ofiary Holokaustu Anny Frank w koszulce Romy. - Jesteśmy tu po to, by zdystansować się od wszelkich form ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu. Lazio będzie promować coroczną inicjatywę, którą jest zorganizowanie dla 200 młodych kibiców naszego klubu wycieczki do obozu Auschwitz - zapowiedział Claudio Lotito.