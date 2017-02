Zlatan Ibrahimović może przenieść się do Napoli

Agent Zlatana Ibrahimovicia - Mino Raiola zasugerował, że ten może przenieść się do Włoch, a konkretnie do Napoli. Szwed rywalizowałby wtedy w drużynie z Arkadiuszem Milikiem.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimovic /Laurence Griffiths /Getty Images

- Ibrahimović zawsze był zakochany w Neapolu i cenił sobie wielka pasję tamtejszej społeczności. Mówił to otwarcie, bo wychowywał się w rodzinie, która miała podobną mentalność do neapolitańczyków - powiedział agent Zlatana - Mino Raiola.

Przedstawiciel "Ibry" przyznał, że piłkarz zawsze kochał Neapol i jego transfer do Napoli wcale nie jest wykluczony.

- Wiem, że Zlatan dobrze zna się z Aurelio De Laurentiisem (prezes Napoli - przyp. red.). Z "Ibrą" nigdy nie wiesz, co może się wydarzyć - powiedział tajemniczo Raiola.

Szwed z Manchesterem ma kontrakt do końca tego sezonu. W Premier League Zlatan strzelił 14 goli w 22 meczach i zanotował trzy asysty. "Czerwone Diabły" chcą zatrzymać napastnika u siebie. "Ibra" może jednak zaskoczyć i przenieść się do Włoch. Jeśli wybrałby Napoli, to w drużynie rywalizowałby z Arkadiuszem Milikiem.