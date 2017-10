Zespoły Polaków w hitach ósmej kolejki Serie A

- Juventus - Lazio Rzym, AS Roma - Napoli i derby Mediolanu to najważniejsze akcenty ósmej kolejki włoskiej Serie A. Dwa pierwsze spotkania odbędą się dzisiaj, odpowiednio, o 18 i 20.45, a Inter podejmie AC Milan w niedzielny wieczór. Wszystkie mecze na antenach Eleven.

Zdjęcie Marek Hamszik /AFP

Na razie bezkonkurencyjne jest Napoli, którego piłkarzami są Piotr Zieliński i kontuzjowany obecnie Arkadiusz Milik. Podopieczni Maurizio Sarriego odnieśli siedem zwycięstw w siedmiu dotychczasowych kolejkach i prowadzą w tabeli. Mają bilans bramek 25-5 i są zdecydowanie najskuteczniejszym zespołem Serie A. Drugi Juventus ma 19 punktów i bramki 20-5.

Na razie jedynym rywalem Napoli z najwyższej półki było Lazio, które drużyna Zielińskiego i Milika rozbiła na wyjeździe 4-1. Drugi sprawdzian w Rzymie, przeciwko wicemistrzom, może być znacznie trudniejszy.

- Komplet zwycięstw w siedmiu meczach to coś niesamowitego. To najsilniejszy zespół, w jakim grałem, do tego świadomy swojego potencjału. Wiemy, że będziemy do samego końca walczyć o tytuł - ocenił Słowak Marek Hamszik, który rozgrywa już 11. sezon w Napoli.

W sobotę będzie miał okazję pobić rekord liczby bramek dla tego klubu, należący do Diego Maradony. W latach 1984-91 słynny Argentyńczyk uzyskał 115 goli, a 30-letni Słowak ma o jedno trafienie mniej.

Roma, której rezerwowym bramkarzem jest Łukasz Skorupski, ma o sześć punktów mniej od lidera, ale ma jedno spotkanie zaległe. Pomocnik gospodarzy Lorenzo Pellegrini przyznał, że mecz z Napoli będzie jednym z kluczowych w sezonie.

- To bezpośrednia rywalizacja o najwyższe lokaty - powiedział telewizji "Sky" 21-letni zawodnik.

W środku tygodnia oba kluby czekają poważne sprawdziany w Anglii w Lidze Mistrzów. We wtorek Napoli zmierzy się z Manchesterem City, a dzień później AS Roma zagra w Londynie z Chelsea.

Triumfator Serie A w sześciu ostatnich sezonach Juventus, z rezerwowym bramkarzem Wojciechem Szczęsnym, podejmie w sobotę Lazio, z którym już raz rywalizował w tym sezonie. W spotkaniu o Superpuchar Włoch niespodziewanie przegrał 2-3.

- Trudno powiedzieć, czy Juventus będzie dalej dominował we włoskim futbolu, ale myślę, że będzie mu o to trudniej. O Scudetto w tym sezonie walczyć będzie kilka zespołów: Napoli, Inter... My też mieliśmy udany początek - powiedział brazylijski pomocnik Lazio Lucas Leiva, cytowany w serwisie goal.com.

Goście zgromadzili 16 punktów i wiceliderowi ustępują o trzy.

Ostatnim akcentem ósmej kolejki będą pierwsze w tym sezonie derby Mediolanu. Gospodarzem w niedzielę o 20.45 będzie mający również 19 punktów Inter. Goście zgromadzili 12 pkt i są dopiero na siódmym miejscu. Mimo że wydali latem ponad 200 milionów euro na transfery, ponieśli już trzy porażki - w tym dwie w dwóch ostatnich kolejkach. Wpadka w prestiżowym meczu z lokalnym rywalem może nawet kosztować posadę trenera Vincenzo Montellę.

Tego dnia odbędą się też spotkania drużyn, które mają w swoich kadrach Polaków. Fiorentina, z rezerwowym bramkarzem Bartłomiejem Drągowskim, podejmie o 12.30 Udinese, którego piłkarzem jest Paweł Bochniewicz. W meczach o 15 SPAL Bartosza Salamona zagra na wyjeździe z Bologną; Sampdoria Genua, w której grają Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki, podejmie Atalantę Bergamo; a Chievo Werona Mariusza Stępińskiego i Pawła Jaroszyńskiego zmierzy się na stadionie rywala z Sassuolo.