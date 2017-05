Wojciech Szczęsny zamierza kontynuować karierę w Premier League

Wojciech Szczęsny nie zamierza zostać we Włoszech po zakończeniu tego sezonu. Polski bramkarz chce kontynuować karierę w Anglii.

Reprezentantowi "Biało-czerwonych" kończy się wypożyczenie do AS Roma. Klub chciałby go zatrzymać, mówi się także o zainteresowaniu ze strony SSC Napoli.

Jednakże, według "Il Mattino", Szczęsny będzie odrzucał wszelkie propozycje ze strony Włochów, ponieważ zamierza kontynuować karierę w Anglii.

Szczęsny od 2006 roku jest piłkarzem Arsenalu. Jego kontrakt z "Kanonierami" obowiązuje do połowy 2018 roku.

Nie wiadomo, czy Polak zostanie przy Emirates Stadium, ale jeśli klub chciałby na nim zarobić, to teraz będzie miał na to ostatnią szansę, bo za rok bramkarz będzie mógł odejść za darmo.

Biorąc pod uwagę postawę Szczęsnego zarówno w piłce klubowej jak i reprezentacyjnej, zawodnik nie powinien mieć problemów ze znalezieniem ewentualnego nowego pracodawcy na Wyspach.

