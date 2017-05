Wojciech Szczęsny powiedział „tak” Napoli

Jak podaje włoski dziennik „Il Mattino”, Wojciech Szczęsny chce grać w Napoli. Bramkarz miał przystać na ofertę „Błękitnych”, ale do zawarcia ostatecznej umowy, potrzebna jest jeszcze zgoda Arsenalu.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny w Romie zaliczył bardzo dobry sezon /AFP

Serie A: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



Wojciech Szczęsny w tym sezonie został wypożyczony z Arsenalu do Romy, gdzie zaliczył bardzo udane występy. Napoli bramkarzem interesuje się już od jakiegoś czasu. "Kanonierzy" mieli zawrzeć z włoską ekipą słowne porozumienie, że po zakończeniu sezonu, usiądą do rozmów nad transferem Szczęsnego.

Reklama

Bramkarz Napoli Pepe Reina nie ma najlepszych stosunków z prezesem klubu Aurelio De Laurentisem i w lecie najprawdopodobniej opuści drużynę. Spekuluje się, że Hiszpan przeniesie się do dawnego trenera Rafaela Beniteza, do Newcastle. Szczęsny miałby go zastąpić w Napoli.

"Błękitni" mają też być zainteresowani Salvatore Sirigu, który od stycznia grał na wypożyczeniu z PSG w hiszpańskiej Osasunie.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie zagrał we wszystkich ligowych meczach Romy. W 38 kolejkach, 14 razy zachował czyste konto.

AS Roma rozgrywki Serie A zakończyła na drugim miejscu, Napoli było trzecie.

AK