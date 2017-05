Wojciech Szczęsny otrzymał ofertę kontraktu od Napoli

Wojciech Szczęsny w SSC Napoli? Klub Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika złożył polskiemu bramkarzowi ofertę trzyletniej umowy - podają włoskie media.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny /AFP

O zainteresowaniu klubu z Neapolu Polakiem wiadomo już od dawna, teraz pojawiła się konkretna oferta.

Reklama

Według "Sport Italia" menedżer Szczęsnego miał usłyszeć od władz Napoli, że klub proponuje mu trzyletnią umowę i pewne miejsce między słupkami.

27-letni Szczęsny miałby być następcą starszego o siedem lat Jose Reiny.



Polak ma za sobą dwa sezony na wypożyczeniu z Arsenalu do AS Roma. Ostatni sezon był znakomity w wykonaniu bramkarza kadry Adama Nawałki.

Po sezonie Szczęsny musi wrócić do Arsenalu, który podejmie decyzję o jego przyszłości. Być może będzie to początek jego nowej przygody z "Kanonierami". Nigdy nie ukrywał, że powrót do Londynu jest jego marzeniem.

"Skorzystałem z okazji, która dała mi szansę na nowy początek. Spojrzałem na wszystko z nowej perspektywy. Miałem nowych trenerów i robiłem nowe rzeczy. Jestem szczęśliwy, że to się stało, pomimo bolesnego pierwszego wrażenia po opuszczeniu Arsenalu" - mówił niedawno Szczęsny w rozmowie "Guardianem".

Jakie decyzje podejmie nasz bramkarz, a także Arsenal, przekonamy się już wkrótce.



Serie A: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

WS