Wojciech Szczęsny nie jest już bramkarzem AS Roma. Piłkarz opublikował na swoim profilu na Instagramie wiadomość do kibiców włoskiego klubu.

"Właśnie zdałem sobie sprawę, że czerwiec dobiegł końca i nie jestem już zawodnikiem Romy. Nie jestem w stanie podziękować za otrzymaną szansę, sztabowi szkoleniowemu za to, że pomógł mi dojrzeć jako piłkarzowi, moim kolegom za wszystkie wspaniałe chwile i zwycięstwa, które dzieliliśmy i kibicom, którzy zawsze okazywali mi wielkie wsparcie i stali za drużyną murem. Dziękuję Wam. Forza Roma" - napisał Szczęsny. To oznacza, że Polak wróci z wypożyczenia do swojego macierzystego klubu Arsenalu Londynu.

Szczęsny ostatnie dwa lata spędził na wypożyczeniu w AS Roma. Miniony sezon był fantastyczny w wykonaniu polskiego bramkarza. Szczęsny zachwycał w bramce i często ratował punkty rzymianom. Dobra postawa przełożyła się na zainteresowanie wielu klubów m.in. Juventusu Turyn. W "Starej Damie" Szczęsny miałby być następcą 39-letniego Gianluigiego Buffona. Wszystko wskazuje jednak na to, że do transferu nie dojdzie. Arsenal, z którym Szczęsny ma ważny kontrakt do 2018 roku, żąda za reprezentanta Polski 20 milionów funtów, a Juventus chce dać 14 mln.

