Wojciech Szczęsny negocjuje z SSC Napoli

„Corriere dello Sport” informuje, że SSC Napoli jest już po pierwszej turze negocjacji w celu pozyskania Wojciecha Szczęsnego z Arsenalu Londyn. Bramkarz reprezentacji Polski, który obecnie jest wypożyczony do AS Roma, ma jednak wysokie wymagania finansowe.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny /AFP

Włoscy dziennikarze informują, że problemem na drodze do transferu może być spełnienie oczekiwań finansowych reprezentanta Polski. W tym momencie zarabia on około 3 mln euro rocznie. Przenosząc się do Neapolu, oczekiwałby zarobków na podobnym poziomie. Z tym że Napoli nie płaci aż tak wysokich kwot.

Działacze wicemistrza Włoch rozglądają się za następcą doświadczonego Pepe Reiny, któremu w 2018 roku wygasa kontrakt. W tym momencie jego zmiennikiem jest Rafael Cabral, ale ten piłkarz nie gwarantuje odpowiedniego poziomu.

Szczęsny ma 27 lat, a to znakomity wiek dla bramkarza. Gdyby Napoli zdecydowało się na kupno reprezentanta Polski, miałoby gwarancję wysokiego poziomu na lata. Jak wcześniej pisały włoskie media, "Szczęsny jest numerem jeden na liście życzeń Napoli".

Szczęsny jest obecnie wypożyczony z Arsenalu Londyn do AS Roma. Według dziennika "La Repubblica", Włosi nie zamierzają wykupić Polaka. Arsenal prawdopodobnie także nie będzie naciskał na ściągnięcie Szczęsnego z powrotem do Londynu. Pewne miejsce w bramce "Kanonierów" ma bowiem Petr Czech.

Włoskie media podają, że Napoli jest w stanie zapłacić za Szczęsnego 10 mln euro. Wydaje się, że taka kwota powinna zadowolić Arsenal.



Reprezentant Polski jest uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy w Serie A. W tym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których puścił 30 goli. 14 razy zachował natomiast czyste konto w Serie A, co jest najlepszym wynikiem we włoskiej lidze.

W Napoli gra już dwóch Polaków - Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Wypożyczony do Serie B jest natomiast Igor Łasicki.





ŁS