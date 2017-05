Wojciech Szczęsny następcą Gianluigiego Buffona w Juventusie?

Wojciech Szczęsny jest rozchwytywany przez włoskie kluby. Media na Półwyspie Apenińskim prześcigają się w doniesieniach na temat przyszłości polskiego bramkarza. Okazuje się, że nie tylko Napoli jest zainteresowane 27-letnim zawodnikiem. Do gry wkroczył również Juventus Turyn.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny /AFP

W poniedziałek pojawiła się informacja, że Szczęsny przystał na ofertę Napoli i teraz klub Piotra Zielińskiego oraz Arkadiusza Milika musi dojść do porozumienia z Arsenalem Londyn. "Azzurri" muszą się spieszyć, jeśli chcą mieć u siebie bramkarza reprezentacji Polski. Włoskie media podają, że zainteresowane Szczęsnym są Juventus Turyn i AC Milan.



Szczęsny jest zawodnikiem Arsenalu Londyn. Przez dwa ostatnie sezony był wypożyczony do AS Roma. W Serie A prezentował się bardzo dobrze i powrót na Emirates Stadium raczej nie wchodzi w grę. Kluby zainteresowane pozyskaniem Polaka musiałby zapłacić "Kanonierom" 16 milionów euro, ale to nie powinien być wielki problem, zwłaszcza dla "Starej Damy". Szczęsny w Juventusie miałby zastąpić 39-letniego Buffona, którego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Reprezentant Polski musiałby zgodzić się na to, żeby przez rok pełnić funkcję rezerwowego.

Wydaje się jednak, że bardziej zdeterminowane jest Napoli. Wszystko wskazuje na to, że "Azzurrich" opuści Pepe Reina, który jest skonfliktowany z charyzmatycznym prezesem klubu Aurelio De Laurentisem. W takim przypadku, Szczęsny mógłby liczyć na bluzę z numerem jeden.



W zakończonym niedawno sezonie Serie A Szczęsny wywalczył z Roma wicemistrzostwo Włoch. Polski bramkarz wystąpił we wszystkich ligowych spotkaniach rzymian. Aż 14 razy zachował czyste konto.

RK