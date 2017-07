Wesley Sneijder odchodzi z Galatasaray Stambuł

Wesley Sneijder rozwiązał kontrakt z tureckim Galatasaray Stambuł i najprawdopodobniej przeniesie się do Włoch. Zainteresowana ściągnięciem 33-letniego Holendra jest Sampdoria Genua. - Mój klient chce tam grać - przyznaje agent piłkarza.

Zdjęcie Wesley Sneijder /OZAN KOSE /AFP

W Sampdorii Sneijder spotkałby się z aż trzema Polakami. Już w zeszłym sezonie barw włoskiego klubu bronili Karol Linetty oraz Bartosz Bereszyński, a przed kilkoma dniami do drużyny dołączył także napastnik Dawid Kownacki.



Holender rozwiązał swoją umowę z Galatasaray, pomimo że obowiązywała ona do końca czerwca 2018 roku. Warunkiem odejścia zawodnika jest zakaz przejścia w ciągu trzech lat do innego tureckiego klubu - jeżeli piłkarz zdecyduje się na taki ruch, będzie musiał zapłacić 20 milionów euro kary.



Do Stambułu Sneijder trafił za 7,5 miliona euro z Interu Mediolan. Wcześniej był zawodnikiem Realu Madryt oraz Ajaksu Amsterdam. W Turcji zagrał łącznie w 175 meczach, w których strzelił 45 goli i zanotował 44 asysty.

Reklama