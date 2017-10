Trener Napoli Maurizio Sarri przyznał, że przed starciem z Genuą dał ostry warunek Piotrowi Zielińskiemu i Markowi Hamszikowi. – Zagroziłem im, że jeśli będą popełniać błędy w defensywie, już więcej razem nie zagrają – powiedział po meczu trener „Błękitnych”.

Napoli wygrało w środę na wyjeździe z Genuą 3-2. Zieliński i Hamszik zagrali w wyjściowym składzie. Polak spędził na murawie 90 minut, Słowak zszedł w 81. minucie.

Po spotkaniu, dziennikarze zapytali Maurizio Sarriego, o to czy widzi postępy w grze Zielińskiego. Ten odpowiedział, że tak i według niego jest to wynikiem groźby jaką postawił przed Polakiem i Markiem Hamszikiem.

Polski pomocnik także nie krył zadowolenia po starciu z Genuą. "Zielu" cieszył się, że mógł zagrać cały mecz.

- Wszyscy są potrzebni drużynie, a sezon jest długi. Trener wie, jak zarządzać naszą energią. Osobiście bardzo się cieszę, że mogę grać z tak wielkimi piłkarzami, jacy sa u nas w zespole - przyznał Polak.

Dla Zielińskiego był to dopiero drugi mecz w sezonie Serie A, w którym zagrał pełne 90 minut. Ostatni raz zdarzyło mu się to w sierpniu, w pierwszej kolejce ligi. W wyjściowym składzie Polak do tej pory znalazł się cztery razy.

Napoli dzięki wygranej z Genuą utrzymało pozycję lidera Serie A. Nad drugim Interem na dwa punkty przewagi.

