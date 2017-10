Szef Napoli Aurelio De Laurentis potwierdził, że klub myśli o wypożyczeniu Arkadiusza Milika. Polak przechodzi rehabilitację po ciężkiej kontuzji i będzie potrzebował regularnej gry.

Arkadiusz Milik

Informację o możliwości wypożyczenia Milika do Chievo podał w niedzielę włoski dziennikarz Paolo Condo (więcej pisaliśmy o tym TUTAJ ). Dzień później w wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport" potwierdził ją prezes Napoli.

"Zobaczymy, jak będzie, ale to może być dobre rozwiązanie. Postaramy się go do tego przekonać. Mógłby częściej grać regularnie i przyśpieszyć powrót do formy" - powiedział Aurelio De Laurentis.

Nie jest tajemnicą, że w obecnej formie napastników Napoli, Milik po wyleczeniu kontuzji, raczej nie będzie miał zbyt wielu okazji do gry. W świetnej formie są zarówno Dries Mertens, Jose Callejon, jak i Lorenzo Insigne.

Polski napastnik we wrześniu zerwał więzadło przednie w prawym kolanie. Włoscy lekarze spekulują, że do gry wróci już w okolicach Bożego Narodzenia. Wszystko zależeć będzie od postępów rehabilitacji.

Napoli we wtorek zmierzy się w Lidze Mistrzów z Manchesterem City. Prezes "Błękitnych" podkreślał jednak, że drużyna nie może wszystkich sił skupiać na tych rozgrywkach, bo w Seria A wciąż toczy zacięty bój z Interem. Napoli jest pierwsze w tabeli, ale ma tylko dwa punkty przewagi nad rywalem z Mediolanu.

Początek meczu Manchester City - Napoli we wtorek o godz. 20.45.