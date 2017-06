SSC Napoli. Wojciech Szczęsny bliżej transferu? Pepe Reina odchodzi

Bramkarz SSC Napoli, Pepe Reina odejdzie ze Stadio San Paolo - donoszą włoskie media. Transfer Hiszpana zwiększa szanse na sprowadzenie do Neapolu Wojciecha Szczęsnego.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny w barwach "Giallorossich" /AFP

Pepe Reina od 2015 roku jest bramkarzem neapolitańczyków. Hiszpan trafił do klubu na życzenie Rafaela Beniteza, a teraz ten sam szkoleniowiec zamierza pozyskać 34-latka.

"Rafa" Benitez ma słabość do wychowanka Barcelony. Wcześniej ściągał go już do Liverpoolu, a teraz zamierza sprowadzić na St. James's Park. Newcastle United, po roku na zapleczu, wywalczyło awans do Premier League.

Bramkarz chętnie zmieni otoczenie, bo w ostatnich tygodniach nie miał łatwego życia. Hiszpana oskarżano, że nie przykłada się do treningów, co odbija się na jego dyspozycji w spotkaniach Serie A.

Odejście Reiny, które jest niemal przesądzone, znacznie zwiększa szanse na transfer Wojciecha Szczęsnego. Polak, który przebywa na wypożyczeniu w Romie, raczej nie wróci do Arsenalu Londyn, a "Kanonierzy" chcą definitywnego transferu.

Neapolitańczycy nie są jedynym klubem, który chętnie pozyskałby Szczęsnego. 27-latek bardzo dobrze zaprezentował się w minionym sezonie. W 38 spotkaniach Serie A zachował aż 14 czystych kont i stracił zaledwie 38 goli.



"La Stampa" twierdzi z kolei, że Polaka chętnie sprowadziłby Juventus Turyn. Problem polega jednak na tym, że 27-latek mógłby nie zgodzić się na rok spędzony na ławce. Do 2018 roku ważny kontrakt ma bowiem Gianluigi Buffon, a jego pozycja jest w stolicy Piemontu niepodważalna.

Trzecim zainteresowanym klubem jest AC Milan. Chińscy właściciele klubu ze stolicy Lombardii chcą transferem Szczęsnego zabezpieczyć się na wypadek odejścia Gianluigiego Donnarummy, który znalazł się w kręgu zainteresowań największych zespołów na świecie.



Wartość 28-krotnego reprezentanta Polski oscyluje w graniach 10-15 milionów euro i zainteresowany musi spodziewać się podobnych oczekiwań w Londynie.