SSC Napoli - Udinese Calcio 3-0 w 32. kolejce Serie A

SSC Napoli pokonało na własnym stadionie Udinese Calcio 3-0 w ostatnim meczu 32. kolejki Serie A. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński pojawili się na murawie w końcówce spotkania.

Zdjęcie Dries Mertens z SSC Napoli, w tle Allan /AFP Serie A 32 kolejka Serie A: Juventus pokonał Pescarę, tylko remis AS Roma

Napoli wykonało zadanie, choć do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis.

Jednak już w 47. minucie prowadzenie dla gospodarzy uzyskał Dries Mertens. Było to 21. trafienie Belga w tym sezonie Serie A.

Na 2-0 podwyższył w 63. Allan, który przymierzył z linii pola karnego.

Wynik spotkania ustalił Jose Callejon w 72 minucie. Hiszpan wykorzystał zamieszanie w polu karnym, kiedy Orestis Karnezis obronił strzał Lorenza Insigne.

W końcówce na murawie San Paolo pojawili się dwa Polacy.

Milik zmienił w 78. minucie Mertensa, a minutę później Piotr Zieliński wszedł za Marka Hamszika.

Napoli w tabeli zajmuje trzecie miejsce, ale do wyprzedzającego go AS Roma traci już tylko dwa punkty.