SSC Napoli - AC Fiorentina 4-1. Cały mecz Zielińskiego

SSC Napoli pokonało 4-1 (2-0) Fiorentinę w drugim sobotnim meczu 37. kolejki Serie A. Świętujący 23. urodziny Piotr Zieliński rozegrał 90 minut, a Arkadiusz Milik przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych.

Zdjęcie Piłkarze Napoli świętują zdobycie bramki w starciu z "Violą" /PAP/EPA

Neapolitańczycy szybko wskazali przyjezdnym z Florencji miejsce w szeregu. Już w 8. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, uderzył Marek Hamszik. Ze strzałem Słowaka poradził sobie Ciprian Tataruszanu, ale bramkarz "Violi" nie miał szans z dobitką, po której na liście strzelców zapisał się Kalidou Koulibaly.



Na 2-0 kilka minut przed przerwą podwyższył Lorenzo Insigne. Włoch, po podaniu Driesa Mertensa, kompletnie zwiódł Tataruszanu, uderzając w krótki róg bramki. W 57. minucie po kolejnej wrzutce z narożnika boiska, Mertens sam wpisał się na listę strzelców. Belg zachował się najlepiej w polu karnym Fiorentiny w ogromnym zamieszaniu po zgraniu głową Insigne.

Goście ze Stadio Artemio Franchi trafili trzy minuty później. Cristian Tello wyłożył piłkę Josipowi Ilicziciowi, a ten strzałem, po długim rogu, pokonał Pepe Reinę.

Radość zespołu z Florencji nie trwała jednak długo. W 64. minucie Mertens zagrał do Insigne, który uderzył na bramkę Tataruszanu. Rumun poradził sobie, odbijając piłkę do boku, ale nie miał nic do powiedzenia przy dobitce autorstwa piekielnie skutecznego Mertensa.

Dzięki wygranej, Napoli zachowało szansę na wicemistrzostwo Włoch. Piłkarze Maurizio Sarriego tracą punkt do drugiej Romy i kwestia wicemistrzostwa rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. AS Roma zagra z Genoą, a Napoli zmierzy się z Sampdorią Genua.



SSC Napoli - AC Fiorentina 4-1 (2-0)

1-0 Kalidou Koulibaly (8.)

2-0 Lorenzo Insigne (36.)

3-0 Dries Mertens (57.)

3-1 Josip Iliczić (61.)

4-1 Dries Mertens (64.)