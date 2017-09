Serie A - w 4. kolejce bez "polskich" pojedynków

Tym razem we włoskiej ekstraklasie piłkarskiej nie dojdzie do polskich pojedynków. Lider tabeli Juventus Turyn z bramkarzem Wojciechem Szczęsnym pojedzie do słabo dysponowanego Sassuolo, a Napoli z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim podejmie Benevento.

Zdjęcie Czy Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński wspólnie wybieganą na boisko w Napoli? /AFP