Serie A. Manolo Gabbiadini odszedł z Napoli

Wracający do zdrowia po długotrwałej przerwie spowodowanej kontuzją piłkarz Napoli Arkadiusz Milik, będzie miał o jednego konkurenta mniej w walce o miejsce w pierwszym składzie. Z klubu za 14,6 mln funtów (ok. 74 mln zł) odszedł do Southampton Manolo Gabbiadini.

Zdjęcie Manolo Gabbiadini /AFP

Serie A - sprawdź wyniki, terminarz, tabelę



O transferze poinformowały w poniedziałek brytyjskie media. 25-letni Włoch, sześciokrotny reprezentant kraju, grał w Napoli od 2015 roku, kiedy przeniósł się tam z Sampdorii Genua. W 55 występach w barwach trzeciej obecnie drużyny Serie A zdobył 15 bramek.

Reklama

Na początku tego sezonu przegrywał walkę o miejsce w podstawowym składzie z Milikiem, dostał też niewiele szans, gdy Polak doznał poważnej kontuzji. Trener Maurizio Sarri wolał postawić na Belga Driesa Mertensa, który wcześniej zwykle grał w środku pola.

Zimą włoski klub sprowadził Leonardo Pavolettego, za którego zapłacił 18 mln euro. Do czasu pełnego powrotu do zdrowia Milika, Włoch ma zastępować reprezentanta Polski.



W sobotę Sarri poinformował, że zdaniem lekarzy Milik jest już gotowy do gry, ale Polak sam poprosił o jeszcze trochę czasu na osiągnięcie pełni formy. W październiku przeszedł w Rzymie operację więzadła krzyżowego w kolanie, po tym jak doznał kontuzji w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z Danią (3-2).

Po 22 kolejkach Napoli ma 45 punktów i traci sześć do prowadzącego Juventusu Turyn, który rozegrał o jeden mecz mniej. Southampton jest z kolei na 11. miejscu w tabeli angielskiej ekstraklasy.