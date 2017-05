Serie A. Gol Karola Linettego. Klęska Sampdorii Genua

Sampdoria Genua doznała klęski w wyjazdowym meczu 35. kolejki Serie A z Lazio Rzym aż 3-7 (1-5). Jednego gola dla gości strzelił Karol Linetty, dla którego było to pierwsze trafienie w Serie A.

Zdjęcie Karol Linetty /PAP/EPA

W podstawowym składzie Sampdorii na Stadio Olimpico wybiegło dwóch Polaków - Linetty i Bartosz Bereszyński. Gospodarze rozpoczęli mecz rewelacyjnie. Już w 2. minucie rzymianie objęli prowadzenie, a do siatki rywali trafił Balde Keita. Od 18. minuty goście grali w "10". Milan Szkriniar sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Keitę. Sędzia Paolo Mazzoleni wyrzucił zawodnika Sampdorii z boiska i jeszcze podyktował rzut karny dla Lazio. Pewnym egzekutorem "jedenastki"okazał się Ciro Immobile.



W 32. minucie goście przeprowadzili składną akcję. Fabio Quagliarella zagrał z prawego skrzydła. Piłkę przepuścił Patrik Schick, a zamykający akcję Linetty bez problemów trafił do siatki. To pierwszy gol 22-letniego zawodnika w Serie A.



Stracony gol podrażnił rzymian, którzy ruszyli do zdecydowanych ataków i na efekty nie trzeba było długo czekać. Do przerwy Lazio strzelił jeszcze trzy gole. Na 3-1 trafił Wesley Hoedt w 36. minucie. Chwilę później w polu karny nieprzepisowo zatrzymany został Senad Lulić, a karnego wykorzystał Felipe Anderson. Tuz przed końcem pierwszej części spotkania Christian Puggioni musiał wyciągać piłkę z siatki po raz piąty. Tym razem po strzale Stefana de Vrija.



Po zmianie stron gospodarze kontynuowali strzelecki festiwal. W 65. minucie było już 6-1 po golu Lulicia, a pięć minut później swoją drugą bramkę w tym spotkaniu strzelił Immobile.



W 68. minucie boisko opuścił Bereszyński, którego zastąpił Jacopo Sala.



Chwilę nieuwagi piłkarzy Lazio wykorzystał w 72. minucie Quagliarella i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.



Reklama

Quagliarella jeszcze zmniejszył rozmiary porażki w 90. minucie, kiedy to pokonał bramkarza Lazio z rzutu karnego.

Empoli Łukasza Skorupskiego pokonało u siebie Bolognę 3-1 (2-1). Całe spotkanie w barwach US Palermo rozegrał Thiago Cionek. Drużyna reprezentanta Polski zremisowała na wyjeździe z Chievo Werona 1-1 (0-0). Na trzy kolejki przed końcem US Palermo straciło szansę na utrzymanie się w Serie A.

Wyniki, terminarz i tabela Serie A