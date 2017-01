Serie A. Dobry mecz Szczęsnego i asysta Zielińskiego

W 20. kolejce Serie A nie zabrakło polskich akcentów. Bardzo dobry mecz rozegrał Wojciech Szczęsny, którego Roma wygrała z Udinese 1-0. Asystę w starciu Napoli z Pescarą (3-1) zaliczył natomiast Piotr Zieliński.

Zdjęcie Piotr Zieliński popisał się asystą w meczu z Pescarą /AFP

W niedzielę na włoskich boiskach od pierwszych minut mogliśmy oglądać aż czterech Polaków. Mowa o Piotrze Zielińskim (Napoli), Karolu Linettym (Sampdoria), Łukaszu Skorupskim (Empoli) oraz Wojciechu Szczęsnym (AS Roma).



Ten ostatni w meczu z Udinese od początku popisywał się świetnymi interwencjami. W pierwszej połowie Szczęsny w pięknym stylu aż trzy razy uratował drużynę od straty gola. Polak z meczu na mecz udowadnia, że jest teraz w znakomitej formie. Nic dziwnego, że Roma robi wszystko, żeby zatrzymać Szczęsnego u siebie na dłużej.