Puchar Włoch: Juventus Turyn - SSC Napoli 3-1. Milik miał udział przy bramce

Takie hity można oglądać godzinami. Juventus Turyn pokonał 3-1 (0-1) SSC Napoli w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Włoch. Arkadiusz Milik rozegrał 61 minut i miał udział przy bramce dla neapolitańczyków. Piotr Zieliński pojawił się na boisku w 57. minucie.

Zdjęcie Arkadiusz Milik walczy o piłkę z Leonardo Bonnucim /PAP/EPA

Puchar Włoch - sprawdź terminarz i wyniki!

W wyjściowym składzie neapolitańczyków znalazł się Arkadiusz Milik, który zaczął mecz od początku po raz pierwszy od momentu, w którym złapał kontuzję. Piotr Zieliński znalazł się wśród rezerwowych.



Hitowe spotkanie na Juventus Stadium długo się rozkręcało, ale nie minął kwadrans, a Paulo Dybala stanął oko w oko z Pepe Reiną. Argentyńczyk otrzymał doskonałe podanie na wolne pole, ale nie zdołał zaskoczyć bramkarza gości. Chwilę później, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, głową minimalnie chybił Mario Mandżukić.



Drużyna Maurizio Sarriego odpowiedziała kapitalnym zwodem Marko Roga, który efektownie minął Giorgio Chielliniego, a następnie zacentrował w pole karne Neto. W piłkę czysto nie trafił jednak Jose Callejon. W 23. minucie, indywidualną akcją popisał się Marek Hamszik. Słowak oddał piłkę Lorenzo Insigne, a ten uderzył zza pola karnego, ale trafił wprost w Neto.



Kapitan neapolitańczyków sam spróbował szczęścia trzy minuty później, ale kolejną dobrą interwencję zaliczył bramkarz "Starej Damy". Byłych kolegów z Neapolu chciał zaskoczyć Gonzalo Higuain, który w 33. minucie przedarł się w pole karne Reiny i huknął, ile sił w nodze. Piłka przeleciała jednak nad poprzeczką bramki gości.



Trzy minuty później, Napoli przeprowadziło akcję marzeń. Insigne zagrał do Milika, a ten błyskawicznie mu odegrał. Włoch posłał piłkę w pole karne, a do bramki skierował ją Callejon. Piłkarze obu zespołów nie oszczędzali się - żółte kartki obejrzeli m.in. Arkadiusz Milik i Stephan Lichtsteiner, chociaż Szwajcar mógł zobaczyć nawet czerwoną kartkę.



Tuż przed zejściem na przerwę, Juventus miał doskonałą okazję, aby wyrównać. Po dośrodkowaniu z lewej strony, głową uderzał Mandżukić, a piłkę z linii bramkowej wybił Reina. Hiszpański bramkarz poradził sobie również z dobitką Lichtsteinera.



"Stara Dama" po wyjściu z szatni błyskawicznie wyrównała. W 47. minucie, Dybala wpadł w pole karne, a tam faulował go Kalidou Koulibaly. Rzymski sędzia Paolo Valeri nie miał wątpliwości i podyktował "jedenastkę". Do piłki ustawionej na "wapnie" podszedł sam poszkodowany i silnym strzałem pokonał Reinę.



Juventus złapał rytm. W 64. minucie, po rozegraniu rzutu rożnego i dośrodkowaniu, fatalny błąd popełnił bramkarz Napoli. Reina wyszedł z bramki i minął się z piłką, a bezlitosny okazał się Higuain, który, strzałem z ostrego kąta, dał prowadzenie gospodarzom.

Gol dla zespołu Massimiliano Allegriego kompletnie rozbił neapolitańczyków. Dybala urwał się lewą stroną i zagrał na wolne pole do Juana Cuadrado. Kolumbijczyk wpadł w "szesnastkę" Napoli, ale nie zdążył oddać strzału. Wcześniej zatrzymał go Reina, a arbiter wskazał na jedenasty metr i pokazał Hiszpanowi żółtą kartkę. Do piłki ponownie podszedł Dybala i po raz drugi zamienił karnego na gola.



Rewanż na San Paolo odbędzie się 5 marca. Klub ze stolicy Piemontu broni trofeum wywalczonego przed rokiem. Napoli wygrało Puchar Włoch w 2014 roku.

Juventus Turyn - SSC Napoli 3-1 (0-1)

0-1 Jose Callejon (36.)

1-1 Paulo Dybala (47. - k.)

2-1 Gonzalo Higuain (64.)

3-1 Paulo Dybala (69.)



Juventus: Neto - Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli - Stephan Lichtsteiner (46, Juan Cuadrado), Miralem Pjanić, Sami Khedira, Kwadwo Asamoah (73, Alex Sandro), Paulo Dybala (84, Marko Pjaca) - Gonzalo Higuain, Mario Mandżukić.



Napoli: Pepe Reina - Christian Maggio, Raul Albiol, Kalidou Koulibaly, Ivan Strinić - Amadou Diawara, Marko Rog (83, Leonardo Pavoletti), Marek Hamszik (57, Piotr Zieliński), Jose Callejon - Lorenzo Insigne, Arkadiusz Milik (61, Dries Mertens).



Sędzia: Paolo Valeri (Rzym).