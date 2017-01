Puchar Włoch: Inter Mediolan - Bologna FC 3-2 po dogrywce

Inter Mediolan pokonał po dogrywce 3-2 Bolognę w meczu 1/8 finału Pucharu Włoch i awansował do ćwierćfinału rozgrywek. Przepięknym trafieniem dla mediolańczyków popisał się Jeison Murillo, który przewrotką skierował piłkę do bramki rywala.

Zdjęcie Jeison Murillo uderza przewrotką na bramkę Angelo da Costy /PAP/EPA

Ozdobą pojedynku na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie była bramka Jeisona Murillo. Kolumbijczyk wpisał się na listę strzelców w 34. minucie, uderzając z około 12. metrów z przewrotki w samo okienko bolońskiej bramki.



Piękny gol nie był jedynym, jaki padł w rywalizacji o ćwierćfinał Coppa Italia. Pięć minut po trafieniu Murillo, do bramki Angelo da Costy trafił Rodrigo Palacio.



Kapitalną asystę przy golu Argentyńczyka zaliczył Joao Mario, który dostrzegł dobrze ustawionego kolegę i zagrał mu piłkę na wolne pole.

Podopieczni Roberto Donadoniego odpowiedzieli tuż przed przerwą. W 43. minucie, Blerim Dżemaili uderzył, a piłka odbita od Geoffreya Kondogbii zaskoczyła Juana Pablo Carrizo. Kiedy wydawało się, że zespół Stefano Piolego ma mecz pod kontrolą, wyrównującego gola strzelił Godfred Donsah, który głową wpakował piłkę do siatki po dośrodkowaniu z lewej strony boiska.



W dogrywce zwycięską bramkę dla Interu zdobył Antonio Candreva.



"Nerazzurri" to piąty ćwierćfinalista Coppa Italia. W zeszłym tygodniu awans wywalczyły już SSC Napoli, ACF Fiorentina, Juventus Turyn oraz AC Milan.



Inter Mediolan to 7-krotny zdobywca Pucharu Włoch. Ostatni raz świętował to trofeum w 2011 roku, kiedy pokonał w finale US Palermo 3-1.