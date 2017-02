Puchar Włoch: AS Roma - AC Cesena 2-1

W 1/4 finału Pucharu Włoch AS Roma szczęśliwie wygrała z Ceseną 2-1. Gola na wagę awansu do półfinału zdobył z rzutu karnego w doliczonym czasie gry Francesco Totti. Wojciech Szczęsny przesiedział spotkanie na ławce rezerwowych.

Zdjęcie Edin Dżeko (z prawej) świętuje strzelenie gola z kolegami z zespołu /PAP/EPA

Puchar Włoch - sprawdź terminarz i wyniki!

AS Roma zmierzy się w półfinale z Lazio Rzym. W drugiej parze, SSC Napoli zagra z Juventusem Turyn.

Roma bardzo długo nie mogła strzelić gola, występującej w Serie B drużynie AC Cesena. Goście natomiast już w pierwszej połowie pokazali, że chętnie sprawią niespodziankę na Stadio Olimpico. Dobrze między słupkami Romy spisywał się jednak Alisson i długo nie dał się pokonać rywalom.

Rzymianie zdobyli pierwszego gola dopiero w 68. minucie spotkania. El Shaarawy znakomicie dograł piłkę do Dżeko, a ten posłał ją do siatki. Goście jednak szybko doprowadzili do remisu. W 74. minucie Luca Garritano pokonał Alissona i było 1-1.

Zwycięstwo dla Romy uratował w doliczonym czasie gry Francesco Totti. Rzymianie wywalczyli sobie rzut karny, a legenda Romy pewnie zamieniła "jedenastkę" na gola.



AS Roma - AC Cesena 2-1 (0-0)

Bramki: 1-0 Dżeko (68.), 1-1 Garritano (73.), 2-1 Totti (90+5. - z karnego)



Sędzia: F. Maresca