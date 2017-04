Piotr Zieliński wyceniony przez Napoli na 65 mln euro

- Jeśli ktoś będzie chciał kupić Piotra, musi zapłacić 65 mln euro. Za mniej go nie sprzedamy - przyznał w rozmowie z "Corriere dello Sport" Aurelio De Laurentis, właściciel SSC Napoli.

Zdjęcie Piotr Zieliński /AFP

SSC Napoli w końcu wyceniło Piotra Zielińskiego. Do tej pory padały różne kwoty, ale najważniejsi ludzie włoskiego klubu długo zwlekali z podaniem sumy, za jaką chcieliby sprzedać polskiego pomocnika. Właściciel Napoli, Aurelio De Laurentis, podał konkretne liczby.



- Jeśli ktoś będzie chciał kupić Piotra, musi zapłacić 65 mln euro. Za mniej go nie sprzedamy - przyznał w rozmowie z "Corriere dello Sport" Aurelio De Laurentis.

To szokująca kwota, bo do tej pory za żadnego polskiego piłkarza nie zapłacono tak wiele. 33,6 mln euro kosztował Grzegorz Krychowiak, który z Sevilli przeniósł się do PSG, a 32 mln euro Napoli zapłaciło za Arkadiusza Milika, który trafił do włoskiego klubu z Ajaksu Amsterdam.



Gdy latem Zieliński przechodził do Napoli z Udinese za 15 mln euro, w jego kontrakcie została wpisana klauzula odstępnego. Do tej pory nie było wiadomo, ile wynosi. Jej wartość zdradził najważniejszy człowiek w neapolitańskim klubie.



Zieliński w tym sezonie jest w wysokiej dyspozycji. Szybko zaaklimatyzował się w nowym klubie i dość regularnie grywa w pierwszym składzie. W Napoli uważa się go za wielki talent i bardzo wysoko ceni. Dobre występy Zielińskiego sprawiły, że zaczęły się nim interesować największe kluby w Europie. Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, są to: Bayern Monachium, Manchester United, Liverpool i Real Madryt.



W tym sezonie Zieliński zagrał w 38 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. W tym czasie strzelił cztery gole i zanotował sześć asyst.



ŁS