Według włoskich serwisów sportowych Paweł Dawidowicz ma zostać wypożyczony z Benfiki Lizbona do spadkowicza z Serie A - US Palermo. Na środę zaplanowano testy medyczne. Obrońca może zostać czwartym Polakiem w drużynie z Sycylii.

O zainteresowaniu Palermo Dawidowiczem poinformował włoski serwis piłkarski "Tuttomercatoweb". Sam piłkarz ma być bardzo zainteresowany transferem, gdyż uważa, że Włochy to dobry kierunek dla rozwoju obrońcy, a dodatkowo poszedłby w ślady Kamila Glika, który właśnie od Palermo rozpoczął przygodę z włoskim futbolem.

Dawidowiczowi zostały też przedstawione oferty m.in. z Rosji, Węgier czy Polski, ale porozumienie z Benfiką osiągnęła włoska drużyna.

Dla 22-letniego środkowego obrońcy wypożyczenie do Serie B może być ostatnią szansą, by zaistnieć w europejskim futbolu i odbudować się po nieudanym sezonie. Piłkarz, który jeszcze niedawno był w kręgu zainteresowań Adama Nawałki (znalazł się nawet w szerokiej kadrze na EURO 2016, choć ostatecznie do Francji nie pojechał), najpierw nie potrafił przebić się do pierwszej drużyny Benfiki, a podczas wypożyczenia do VFL Bochum prześladowały go problemy zdrowotne. Łącznie na zapleczu Bundesligi wystąpił 17 razy, łapiąc cztery żółte kartki.

Zwieńczeniem kiepskiego sezonu były zupełnie nieudane młodzieżowe mistrzostwa Europy, w których cała polska drużyna zaprezentowała się poniżej oczekiwań. Jednym z największych winowajców porażki okrzyknięto właśnie Dawidowicza.

O miejsce w składzie Palermo wychowanek Lechii Gdańsk nie będzie miał wcale łatwo, gdyż powalczy o nie z... dwoma innymi Polakami - Thiago Cionkiem oraz Przemysławem Szymińskim. Pierwszy z nich jest graczem sycylijskiej drużyny od stycznia zeszłego roku, drugi - w zeszłym miesiącu przeniósł się do Włoch z Wisły Płock. Innym Polakiem, który trafił do Palermo jest Radosław Murawski, były gracz Piasta Gliwice.

W przeszłości w przedostatniej drużynie Serie A zeszłego sezonu grali m.in. wspomniany już wcześniej Glik oraz Radosław Matusiak. W ostatnich latach włoski kierunek jest bardzo modny wśród młodych polskich piłkarzy. Swoje kluby w Italii znaleźli wcześniej choćby Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny, Karol Linetty, Bartosz Bereszyński, Dawid Kownacki czy Paweł Jaroszyński.

