Paulo Dybala trafi do Realu Madryt? Szykują wymianę

Paulo Dybala latem może trafić do Realu Madryt. Klub z Hiszpanii szykuje ofertę wymiany, a do Turynu miałoby powędrować dwóch graczy "Królewskich".

Taką informację podał "DonBalon.com". Dziennikarze szacują koszt takiej transakcji na 120 mln euro.

Dybala miałby trafić do Madrytu, a w przeciwnym kierunku mieliby powędrować Alvaro Morata i James Rodriguez. Taka propozycja musi być interesująca dla mistrzów Włoch, którzy w zamian za świetnego piłkarza dostaliby dwóch bardzo dobrych.



Zresztą Morata występował już w Turynie i spisywał się bardzo poprawnie. Właśnie w Juventusie się rozwinął, by po dwóch sezonach wypożyczenia wrócić do Madrytu. W Realu wciąż jednak nie potrafi przebić się do wyjściowego składu.



James ma natomiast słabszy sezon. Głównie przesiaduje na ławce rezerwowych, co wywołuje u niego niezadowolenie. Miał już nawet powiedzieć, że po sezonie chce opuścić Real.

Dybala ma znakomity sezon, a z Juventusem awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Napastnik z polskimi korzeniami strzelił w tym roku 9 goli w 21 meczach Serie A, a jego klub jest też na dobrej drodze do obrony mistrzostwa Włoch.



Tymczasem sam piłkarz miał powiedzieć włoskim mediom, że ani Real, ani Barcelona nie mają co na niego liczyć. Dybalą interesuje się też bowiem "Duma Katalonii".



