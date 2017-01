Oficjalnie. Bartosz Bereszyński podpisał kontrakt z Sampdorią Genua

Legia Warszawa poinformowała oficjalnie, że Bartosz Bereszyński żegna się z drużyną mistrza Polski. Obrońca podpisał 4,5-letni kontrakt z Sampdorią Genua.

Według nieoficjalnych informacji włoski klub zapłacił za obrońcę powoływanego do reprezentacji Polski dwa miliony euro.

- Trzymam kciuki za to, żeby klub dalej szedł w takim kierunku. Dałem z siebie wszystko przez te cztery lata. Wiadomo, że były lepsze i gorsze momenty, ale jeśli chodzi o całość, to będę ten czas wspominał bardzo wyjątkowo. Jeżeli chodzi o moją dotychczasową przygodę z piłką nożną, to Legia zajmuje w niej najważniejsze miejsce. Zawsze będę chętnie wracał do Warszawy i nie mówię żegnam, tylko do zobaczenia - mówi Bereszyński na oficjalnej stronie klubu.



25-letni prawy obrońca będzie drugim Polakiem w Sampdorii. Od lata w klubie z Genui występuje Karol Linetty, który wywalczył miejsce w pierwszym składzie i zbiera znakomite recenzje. Bereszyński chce pójść w jego ślady i ma na to duże szanse, bo na jego pozycji nie ma zbyt wymagających konkurentów.



Sampdoria po rundzie jesiennej zajmuje 13. miejsce w tabeli Serie A. W przeszłości barwy tego klubu reprezentowali też Paweł Wszołek i Bartosz Salamon.