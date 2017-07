Niedoszły gwiazdor AC Parma zamordował matkę i siostrę

Do olbrzymiej tragedii doszło na przedmieściach włoskiej Parmy, gdzie Solomon Nyantakyi zamordował nożem swoją 43-letnią matkę oraz 11-letnią siostrę. Sprawcą zbrodni jest piłkarz, który jeszcze niedawno był nadzieją AC Parmy, grającej wówczas w Serie A. Jak twierdzą jego znajomi - od pewnego czasu 21-letni Ghańczyk zmagał się z depresją.

Zdjęcie Solomon Nyantakyi (z lewej) /printscreen /

Ciała zamordowanej siostry oraz matki odnalazł po przyjściu z pracy brat Solomona, Raymond. To co zobaczył opisuje jako makabryczny widok - po ścianach mieszkania spływała krew, a na podłodze znajdowała się olbrzymia czerwona kałuża.

Nyantakyi, który po zdarzeniu rozpłynął się w powietrzu, natychmiast stał się głównym podejrzanym. Gdy został aresztowany przez mediolańską policję, natychmiast przyznał się do popełnionej zbrodni. Zeznał, iż zabił siostrę i matkę za pomocą kuchennego noża. Motywy jego działania nie są jeszcze znane, ale wśród jego znajomych panuje przekonanie, że Solomon cierpi na problemy psychiczne.

- Z jego zachowania w juniorskich drużynach Parmy można było wywnioskować, że ma jakieś problemy. Jednak nigdy, podkreślam - nigdy, nawet nie podniósł głosu w kłótni z kolegami - mówi były trener zawodnika Cristiano Lucarelli.



21-letni Ghańczyk uchodził za jednego z najzdolniejszych piłkarzy Parmy grających w Primaverze (najwyższym juniorskim szczeblu rozgrywkowym we Włoszech). Kilkukrotnie znalazł się nawet w kadrze meczowej podczas rozgrywek Serie A, lecz nie zadebiutował w pierwszej drużynie. Po bankructwie klubu w 2015 roku, Nyantakyi wpadł w złe towarzystwo, co tylko pogorszyło jego stan psychiczny.



- Wiedziałem, że zmaga się z depresją, dlatego zaproponowałem mu treningi w moim klubie, Cuoiopelli. Był z nami przez 15 dni, po czym uciekł. Gdy zadzwoniłem, wyznał, że tęskni za rodziną i musiał do nich wrócić... - wyznaje Lucarelli.



Piłkarzowi grozi do kilkunastu lat pozbawienia wolności.



WG