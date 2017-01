Napoli - Fiorentina 1-0 w ćwierćfinale Pucharu Włoch

W ćwierćfinale Pucharu Włoch Napoli pokonało Fiorentinę 1-0. Gola na wagę awansu do półfinału zdobył dla "Błękitnych" w 71. minucie Jose Callejon. Piotr Zieliński rozegrał pełne 90 minut.

Zdjęcie Marek Hamszik w meczu z Fiorentiną /CIRO FUSCO /PAP/EPA

Puchar Włoch: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

W ćwierćfinale Pucharu Włoch na ławce Napoli znalazł się Igor Łasicki. Arkadiusz Milik wciąż czeka na swój powrót do składu "Błękitnych" po kontuzji. Od pierwszych minut w meczu z Fiorentiną zagrał natomiast nowy napastnik włoskiego klubu - Leonardo Pavoletti. Włoch po raz pierwszy znalazł się w podstawowej "jedenastce" Napoli.



W kadrze Fiorentiny zabrakło Bartłomieja Drągowskiego, który leczy kontuzję kolana.



W pierwszej połowie kibice na Estadio San Paolo nie mogli oglądać żadnych bramek. Obie drużyny stworzyły sobie kilka groźnych sytuacji, ale po żadnej z nich piłka nie wpadła do siatki. To Napoli było jednak stroną, która lepiej prezentowała się na boisku.

Po przerwie goście bardziej ruszyli do ataku, ale wciąż nie mogli pokonać Pepe Reiny. Dobre okazje w drugiej połowie miał zwłaszcza Federico Chiesa, ale bramkarz Napoli nie dał się pokonać.



Jedną z bardziej groźnych akcji drużyna "Błękitnych" stworzyła w 63. minucie gry. Insigne niebezpiecznie uderzał z wolnego. Futbolówka wylądowała jednak na poprzeczce.

Napoli gola zdobyło w 71. minucie spotkania. Po znakomitym dograniu od Hamszika, Callejon pewnie pokonał bramkarza gości strzałem z główki.



Podopieczni Maurizo Sarriego mecz z Fiorentiną kończyli w dziesiątkę. W 90. minucie za drugą żółtą kartkę wyleciał Elseid Hysaj. W doliczonym czasie gry na boisku zrobiło się bardzo nerwowo. Zagotowało się między piłkarzami obu ekip, a w efekcie czerwoną kartkę otrzymał jeszcze zawodnik Fiorentiny - Maximiliano Olivera.

W środę broniący trofeum Juventus Turyn zagra u siebie z AC Milan. W przyszłym tygodniu rozegrane zostaną pozostałe mecze ćwierćfinałowe: Inter Mediolan - Lazio Rzym oraz AS Roma - AC Cesena.



Napoli - Fiorentina 1-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Callejon (71.)

Czerwona kartka: Elseid Hysaj (90.), Maximiliano Olivera (90+4.)

Sędzia: D. Doveri