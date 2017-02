Napoli. Allan kontuzjowany. Nie zagra przez trzy tygodnie

Główny konkurent Piotra Zielińskiego w Napoli – Allan, nie zagra przez trzy tygodnie z powodu kontuzji. O urazie zawodnika poinformowała oficjalna strona klubu.

Zdjęcie Allan (z lewej) w meczu z Realem Madryt /AFP

Serie A: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

Brazylijczyk nabawił się kontuzji mięśnia przywodziciela. Allan doznał urazu w ligowym meczu z Chievo (3-1). Piłkarz zszedł z murawy w 42. minucie. Na boisku zmienił go Piotr Zieliński. Polak wszedł z ławki i strzelił dla Napoli bramkę.

Allan to główny konkurent Zielińskiego w walce o miejsce w pierwszej jedenastce. Zawodnik we wtorek ma przejść dokładniejsze badania. Jak poinformowano na oficjalnej stronie, piłkarz będzie wykluczony z gry na około trzy tygodnie. Oznacza to, że nie zdąży na rewanżowy mecz z Realem Madryt.

W pierwszym meczu z "Królewskimi" Piotr Zieliński zagrał w pierwszym składzie. Allan zmienił go w 75. minucie.