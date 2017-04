Monchi oficjalnie dyrektorem sportowym Romy

AS Roma oficjalnie poinformowała o zatrudnieniu Ramona Rodrigueza Vardejo, znanego jako Monchi, na stanowisko dyrektora sportowego klubu. Hiszpan wcześniej tę funkcję pełnił w drużynie Sevilli, w której słynął z bardzo udanych zakupów transferowych.

Zdjęcie Monchi jest uznawany za jednego z najlepszych dyrektorów sportowych na świecie /AFP

Z rzymskim klubem Monchi związał się czteroletnim kontraktem.

- Dziękuję Romie i prezesowi Pallottcie za szansę, jaką mi dano. To ekscytujące wyzwanie. Mam nadzieję na lata służyć temu klubowi - mówił 48-latek.

Monchi był odpowiedzialny m.in. za transfer Grzegorz Krychowiaka do Sevilli. Na stanowisku dyrektora sportowego hiszpańskiego klubu pracował 17 lat.

Z przejściem Monchiego do Romy, od razu pojawiły się spekulacje o ewentualnym transferze Grzegorza Krychowiaka do włoskiego klubu. Polak nie może odnaleźć się w Paris Saint-Germain i po sezonie najprawdopodobniej opuści francuską ekipę. Wśród drużyn zainteresowanych pozyskaniem pomocnika ma być m.in. AS Roma.

AK