Maurizio Sarri trenerem roku we Włoszech

Trener Napoli - Maurizio Sarri został wybrany najlepszym trenerem sezonu 2015/2016 we Włoszech. Szkoleniowiec Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego otrzymał 25 z 61 głosów.

Zdjęcie Trener Napoli Maurizio Sarri /AFP

Drugie miejsce zajął trener Juventusu - Massimiliano Allegri (22 głosy). Trzeci, z siedmioma głosami był, prowadzący ekipę Sassuolo - Eusebio Di Francesco.



- Zazwyczaj odbieranie nagród nie daje wielkiej satysfakcji, często uważane jest za stratę czasu. To wyróżnienie dało mi wiele satysfakcji. Myślę, że jest tak dlatego, iż zostało mi przyznane przez moich kolegów po fachu. Dla mnie, trenera, który pięć lat temu był w Serie C, to coś niesamowitego. Dziękuję Empoli i Napoli oraz Marcello Carliemu i Thomasowi Guintoliemu. Bez nich nie byłbym takim szkoleniowcem, jak teraz - mówił odbierając wyróżnienie Maurizio Sarri.

Reklama

Sarri jest pierwszym trenerem w historii Napoli, który otrzymał tę nagrodę. Jest ona przyznawana przez trenerów z Serie A, którzy co roku wybierają najlepszego szkoleniowca ligi włoskiej danego sezonu. Maurizio Sarri to wyróżnienie otrzymał po raz pierwszy w karierze.

Rok temu nagroda powędrowała do Massimiliano Allegriego. Wcześniej, trzy raz z rzędu, wygrywał ją Antonio Conte.