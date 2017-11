Trener Napoli Maurizio Sarri po zremisowanym 0-0 meczu z Chievo nie ukrywał, że brakuje mu w zespole kontuzjowanego Arkadiusza Milika. Polak zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie i wypadł z gry na długie miesiące.

Zdjęcie Arkadiusz Milik /Francesco Pecoraro /Getty Images

- Obecnie brakuje nam takich piłkarzy, jak Milik czy Ghoulam - przyznał po niedzielnym spotkaniu w Serie A szkoleniowiec "Błękitnych".

Faouzi Ghoulam zmaga się z takim samym urazem, jak polski napastnik. Obrońca kontuzji doznał w pierwszej połowie meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City (2-4).

Napoli później grało w lidze z Chievo i nie było w stanie strzelić rywalom ani jednej bramki. - Nie uważam, że problem był w sferze mentalnej po spotkaniu z Manchesterem City. Nie widziałem drużyny zmęczonej po tym wyzwaniu. Po prostu brakowało nam wykończenia - stwierdził Maurizio Sarri.

Arkadiusz Milik w najbardziej optymistycznym scenariuszu może wrócić do gry już na początku roku. Wszystko będzie zależało od przebiegu rehabilitacji Polaka. Napoli, po powrocie Polaka, nie wyklucza, że wypożyczy go do innego zespołu. W grę wchodzić ma właśnie Chievo Werona.

AK