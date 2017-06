Massimiliano Allegri przedłużył kontrakt z Juventusem Turyn

Trener Juventusu Turyn Massimiliano Allegri przedłużył kontrakt z klubem do 2020 roku. Szkoleniowiec w tym sezonie doprowadził piłkarzy "Starej Damy" do triumfu w Serie A i Pucharze Włoch i dotarł do finału Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Massimiliano Allegri /AFP

Pierwszej w historii klubu potrójnej korony pozbawił go Real Madryt, który wygrał w Cardiff 4-1.

Dotychczasowa umowa Allegriego obowiązywała do końca następnego sezonu. W mediach spekulowano, że po porażce z Realem szkoleniowiec będzie chciał opuścić klub, ale ten podjął inną decyzję.

"Dzisiejsze porozumienie przedłuża współpracę, dzięki której Juventus potwierdził status najlepszej drużyny we Włoszech, a także stał się jedną z największych potęg w Europie" - napisano w klubowym oświadczeniu.

Allegri prowadzi turyńczyków od trzech lat. W tym czasie zdobyli trzykrotnie mistrzostwo i Puchar Włoch oraz krajowy Superpuchar. W finale Champions League grali dwukrotnie, ale oba te mecze przegrali, poprzednio z Barceloną 1-3 w sezonie 2014/15.