Mario Mandżukić: Bonucci i Alves prawie pobili się podczas finału LM

Mario Mandżukić zdradził szokujące wydarzenia, jakie miały miejsce w szatni Juventusu Turyn podczas tegorocznego finału Ligi Mistrzów. Według chorwackiego piłkarza do gardeł mieli skoczyć sobie Leonardo Bonucci oraz Dani Alves.

Zdjęcie Mario Mandżukić i Dani Alves /Matteo Ciambelli /East News

- Mówię o tym, bo dziś ani Leo ani Daniego nie ma już w klubie. Dobrze, że ich sprzedano, bo ich sprzeczki wywoływały chaos w szatni - cytują wypowiedź Mandżukicia włoskie media.

- Do spięcia między nimi doszło nawet podczas finału Ligi Mistrzów, tak różne mieli charaktery. Kłócili się bez przerwy, a sceny podczas finału były po prostu kolejnym odcinkiem ich relacji - opowiada piłkarz.



- Staraliśmy się traktować ten mecz jak każdy inny, z trzema punktami do zdobycia. Dlatego nie zdziwiliśmy się, kiedy Alves zaczął puszczać muzykę z głośników, ale tym razem przesadził. Puścił sambę tak głośno, że omal nie popękały nam bębenki i tańczył, jakby jutra miało nie być. Pomyślałem, że jest głupi, ale zwyczajnie go ignorowałem, lecz Leo, który miał obsesję na punkcie LM, tak nie potrafił - relacjonuje napastnik.



- Podszedł do Daniego i powiedział, że jeśli w ciągu trzech sekund nie wyłączy muzyki, to połamie mu nogi. Alves odpowiedział, że nawet jeśli dziś przegra, to wciąż będzie miał na koncie trzy zwycięstwa w Champions League, a Leo żadnego.



- W tym momencie wszyscy się odwrócili. Też wygrałem już Ligę Mistrzów, ale nigdy nie wspomniałbym o tym w takiej chwili. Nie powinniśmy nawet myśleć o ewentualnej porażce - kontynuuje swoją opowieść Mandżukić.



- Wtedy Leo chwycił Alvesa za gardło i próbował go uderzyć. Obu rozdzielił trener, Massimiliano Allegri i podjął decyzję prawdziwego lidera: powiedział, że nie obchodzi go, kto zaczął, bo po zakończeniu gry obaj zostaną wyrzuceni.



- To była najmądrzejsza decyzja, jaką mógł podjąć. Teraz szatnia jest zjednoczona i spokojna, bez irytującej obsesji Bonucciego i męczącego Daniego Alvesa, który nigdy nie dawał nam się skupić - zakończył swój wywód Mandżukić.



Ostatecznie Juventus przegrał w finale 1-4 z Realem Madryt. Jedyną bramkę dla włoskiego klubu zdobył właśnie Mandżukić.



Zarówno Bonucci, jak i Alves odeszli z klubu w letnim okienku transferowym. Pierwszy trafił do AC Milan, drugi zaś do Paris Saint-Germain.



WG