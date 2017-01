Łukasz Skorupski na celowniku Torino. Możliwy transferowy rekord

Woski serwis "Tuttosport" informuje, że Łukasz Skorupski po zakończeniu sezonu miałby zostać piłkarzem Torino. AS Roma może za niego otrzymać nawet 8 mln euro, a jeszcze żaden klub nie zapłacił tyle za polskiego bramkarza.

Zdjęcie Łukasz Skorupski /AFP Serie A AS Roma chce wydać miliony na Wojciecha Szczęsnego

Łukasz Skorupski formalnie jest piłkarzem AS Roma. Klub ze stolicy Włoch od dwóch sezonów wypożycza bramkarza do Empoli. Tak też jest teraz, gdzie reprezentant Polski zbiera znakomite recenzje i aż 10 razy w tym sezonie zachował czyste konto.

"Tuttosport" podaje, że Roma ma konkretne plany wobec Polaka, ale niezwiązane z bramką rzymian. Zamierza go bowiem włączyć w wykupienie Bruno Peresa, który jest obecnie jedynie wypożyczony. Transfer Brazylijczyka oznacza wydatek w wysokości 12,5 mln euro.

Skorupski miałby obniżyć kwotę wykupu o jakieś 7-8 mln euro. Rzymianie chcieliby wydać na Peresa ok. 5 mln euo, a nasz bramkarz miałby być elementem rozliczenia między klubami.

Inna sprawa, że Torino jest podobno zdeterminowane, by pozyskać Skorupskiego i nawet jeśli nie sprzeda Peresa do Romy, ma zabiegać o pozyskanie Polaka. Wówczas turyńczycy zapłaciliby za niego 7-8 mln euro. Zresztą na tyle umiejętności Polaka wycenia branżowy serwis transfermarkt.de.

Skorupski miałby zastąpić w Torino Joe Harta. Słynny bramkarz jest tylko wypożyczony z Manchesteru City i po sezonie wraca do Anglii.

Jeśli Skorpuski faktycznie przeniesie się do Torino, mógłby stać się jednym z najdroższych polskich bramkarzy w historii. Jak na razie pierwsze miejsce należy do Jerzego Dudka, który w 2001 roku przeniósł się z Feyenoordu Rotterdam do Liverpoolu za 7,4 mln euro.

Największe transfery polskich bramkarzy:

Jerzy Dudek - 7,4 mln euro (Feyenoord -> Liverpool, 2001)

Łukasz Fabiański - 4,35 mln euro (Legia -> Arsenal, 2007)

Tomasz Kuszczak - 4,3 mln euro (WBA -> Man Utd, 2007)

Bartłomiej Drągowski - 3,2 mln euro (Jagiellonia -> Fiorentina, 2016)

Przemysław Tytoń - 2,5 mln euro (Roda Kerkrade -> PSV, 2012)

Artur Boruc - 2,5 mln euro (Celtic Glasgow -> Fiorentina, 2010)