Łukasz Skorupski na celowniku Herthy Berlin

Bramkarz Empoli FC, Łukasz Skorupski znalazł się na celowniku Herthy Berlin - donoszą włoskie media. Polak jest jednym z najlepszym bramkarzy Serie A w tym sezonie.

Łukasz Skorupski rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w karierze. Nic więc dziwnego, że reprezentant Polski znalazł się w kręgu zainteresowań czołowych klubów.



Polski bramkarz jest jedynie wypożyczony do Empoli i raczej na pewno nie będzie dłużej grał w tym zespole. Macierzystym klubem Polaka jest AS Roma, ale wszystko wskazuje na to, że rzymianie będą chcieli wykupić z Arsenalu Londyn Wojciecha Szczęsnego.

Skorupski nie zadowoli się rolą trzeciego bramkarza na Stadio Olimpico (numerem dwa w ekipie "Giallorossich" jest Alisson Becker) i będzie chciał poszukać szczęścia w innym miejscu.

Włoskie media donoszą, że 25-latek trafił na celownik Herthy Berlin, która będzie się chciała wzmocnić przed ewentualnym startem w europejskich pucharach.



25-letni Polak rozegrał w tym sezonie 30 spotkań w Serie A i dziesięciokrotnie zachował czyste konto. Empoli zajmuje 17. miejsce w Serie A.

Hertha Berlin plasuje się na piątej pozycji w tabeli Bundesligi i ma realne szanse na start w eliminacjach Ligi Europejskiej w przyszłym sezonie. Podstawowym bramkarzem berlińczyków jest Norweg Rune Jarstein. Funkcję rezerwowego pełni Thomas Kraft.