Łukasz Skorupski drugim najlepszym bramkarzem w Europie

Łukasz Skorupski rozgrywa najlepszy sezon w swojej karierze, mimo że jego Empoli FC broni się przed spadkiem. O dobrej formie Polaka świadczy fakt, że wśród pięciu najlepszych lig europejskich jedynie Guillermo Ochoa z Granada CF obronił więcej strzałów od Skorupskiego.

Zdjęcie Łukasz Skorupski /Nicol Campo /East News

Wydaje się, że walczące o utrzymanie Empoli robi się powoli zbyt małe dla Łukasza Skorupskiego. Wypożyczony z AS Romy bramkarz obronił już w tym sezonie aż 137 strzałów, co jest drugim najlepszym wynikiem wśród bramkarzy pięciu najlepszych lig europejskich! Więcej uderzeń zatrzymał jedynie bramkarz hiszpańskiej Granady Guillermo Ochoa.

Były golkiper Górnika Zabrze wyrobił sobie już we Włoszech uznaną markę. Choć jego zespół ma zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, to Skorupski aż dziesięć spotkań kończył z czystym kontem. Dodatkowo, obronił aż trzy rzuty karne! Jedynie Gianluigi Donnarumma z AC Milan oraz Federico Marchetti z Lazio Rzym obronili więcej "jedenastek" w tym sezonie Serie A.

Jest już niemal pewne, że po sezonie bramkarz reprezentacji Polski opuści Empoli. Nie wiadomo jednak, czy powróci do AS Romy. W dużej mierze zależy to od tego, czy włoski klub zdecyduje się na wykupienie Wojciecha Szczęsnego z Arsenalu Londyn, którego przyszłość też nie jest jeszcze znana. Niedawno włoskie media donosiły, że obaj bramkarze są bacznie obserwowani przez wysłanników SSC Napoli, gdzie gra już dwójka Polaków - Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński.

W razie powrotu do Romy Skorupski nie będzie miał łatwego zadania, by wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Zawodnikiem rzymskiej drużyny jest podstawowy bramkarz reprezentacji Brazylii Alisson.



Do zakończenia rozgrywek Serie A pozostały jeszcze trzy kolejki. Niemal pewnym mistrzostwa jest już Juventus Turyn, trwa jednak zacięta walka o wicemistrzostwo pomiędzy Napoli oraz Romą.



