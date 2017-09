Bardzo niepokojące informacje docierają do nas z Włoch. Telewizja RAI Sport poinformowała na Twitterze, że Arkadiusz Milik zerwał więzadła przednie w kolanie i czeka go kilkumiesięczna przerwa.

Polak doznał urazu w sobotnim meczu Serie A ze SPAL 2013 (3-2). Arkadiusz Milik pojawił się na boisku w 70. minucie, ale w doliczonym czasie gry jego noga, bez udziału przeciwnika, wygięła się w nienaturalny sposób.



Kontuzja wyglądała bardzo poważnie, ale pierwsze informacje wskazywały, że nie jest tak źle, jak przed rokiem, kiedy Arkadiusz Milik zerwał więzadła w lewym kolanie.

- Nie jest tak źle. To nie to, co przed rokiem - uspokajał po meczu. Klub opublikował oświadczenie z którego wynikało, że dopiero konsultacja z profesorem Paolo Marianim wykaże, czy będzie potrzebna operacja.



Niepokojące informacje publikuje jednak RAI Sport. Włoska stacja telewizyjna poinformowała, że Milik znów zerwał więzadła, ale w prawym kolanie.

Dziennikarze twierdzą, że w poniedziałek w słynnej rzymskiej klinice Villa Stuart Milik ma przejść nie konsultację, a operację.



Jeśli doniesienia Włochów się potwierdzą, Polak wróci do gry najwcześniej na początku przyszłego roku.

Dla 23-latka to koszmarne wieści. Przed rokiem stracił już kilka miesięcy i wciąż nie wrócił do formy, którą prezentował przed zerwaniem więzadeł.



