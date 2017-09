Koledzy z Napoli wspierają Arkadiusza Milika. Nagrali filmik

Arkadiusz Milik w poniedziałek przeszedł operację kolana i czeka go długa przerwa od gry. Koledzy z Napoli przygotowali dla niego specjalny filmik, w którym życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Zdjęcie Arkadiusz Milik /Francesco Pecoraro /Getty Images

Milik w poniedziałek o 11.30 rano wylądował na stole operacyjnym. Polak zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie i będzie musiał pauzować od czterech do sześciu miesięcy. Profesor Pier Paolo Mariani po zabiegu przyznał, że nie było żadnych komplikacji, ale uraz napastnika jest poważniejszy niż ostatnio.

Dla Milika to straszny cios. Polak dopiero co wracał do pełnej formy po wyleczeniu takiej samej kontuzji w drugim kolanie. Teraz znowu czeka go długa rehabilitacja i przerwa od piłki.

Koledzy z drużyny przygotowali dla niego specjalny filmik, żeby dodać mu otuchy.

"Cześć Arek. Czekamy na Ciebie. Odwagi Arek" - mówią piłkarze Napoli.

Oprócz zawodników na filmie znalazł się także cały sztab szkoleniowy "Niebieskich".



Milik urazu doznał w sobotnim meczu ze SPAL (3-2). Boisko opuszczał ze łzami w oczach.



AK