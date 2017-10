Kłopoty Szczęsnego? Juventus szuka bramkarza

Mogą się mylić ci, którzy twierdzą, że Wojciech Szczęsny spokojnie przejmie schedę w Juventusie po Gianluigim Buffonie. Jak podają włoskie media, Juve rozgląda się za innymi bramkarzami i to z najwyższej półki.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny (w środku), z prawej Gianluigi Buffon /AFP

Latem zakończyło się wypożyczenie Polaka do AS Roma. Szczęsny nie wrócił na stałe do Arsenalu, ale wybrał transfer do Juventusu.

W turyńskim gigancie od lat rządzi Buffon, lecz bieżący sezon ma być ostatnim w jego karierze. Świadczy o tym także fakt, że coraz częściej wpuszcza on do bramki zmienników, a konkretnie Szczęsnego.

27-letni polski bramkarz od nowych rozgrywek może być numerem jeden w ekipie mistrza Włoch, choć walka o miejsce między słupkami nie musi być łatwa.

Jedną z postaci, która może stanąć na drodze Szczęsnemu jest włoski megatalent Gianluigi Donanrumma. 18-letni bramkarz AC Milan wciąż jest na celowniku Juve - podają media we Włoszech.

Już w ostatnim okienku transferowym odejście piłkarza z Milanu wydawało się być przesądzone, ostatecznie zdecydował się on pozostać w ekipie "Rossoneri".

Juventus penetruje także rynek zagraniczny, a na nim wielkie postaci europejskiego futbolu, jak choćby bramkarza Atletico Madryt, Jana Oblaka.



Słoweniec ma być podobno faworytem dyrektora Juventusu Giuseppe Marotty.



Mówi się także o zainteresowaniu "Starej Damy" Belgiem Thibaut Courtois, obecnie piłkarzem londyńskiej Chelsea.



