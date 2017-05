Juventus wykupił Medhiego Benatię z Bayernu za 17 mln euro

Juventus skorzystał z klauzuli w kontrakcie i wykupił obrońcę Medhiego Benatię z Bayernu Monachium za 17 milionów euro.

Zdjęcie Mehdi Benatia /AFP

30-letni marokański piłkarz był na wypożyczeniu w ekipie "Starej Damy" od lata ubiegłego roku. Benatia podpisał z Juventusem trzyletni kontrakt. Miał udział w sukcesach zespołu, który wystąpi w finale Ligi Mistrzów i Pucharu Włoch, a już w ten weekend może zapewnić sobie szóste z rzędu mistrzostwo kraju.



- Od kiedy tylko tu przyjechałem, zawsze wyrażałem chęć pozostania w Juventusie. Mam nadzieję, że nasza przyszłość będzie pełna sukcesów - powiedział Benatia.



Prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge podziękował Marokańczykowi za dwa lata gry w koszulce bawarskiego klubu i życzył mu powodzenia w finale Champions League z Realem Madryt 3 czerwca w Cardiff.



Końcem kwietnia to Bayern skorzystał z klauzuli w kontrakcie wypożyczenia Kingsleya Comana i wykupił go z Juventusu. Coman gra w Bayernie drugi sezon na zasadzie wypożyczenia z Juventusu. Szefowie bawarskiego giganta zapisali sobie w umowie wypożyczenia zawodnika, że do końca kwietnia będą mieli prawo pierwokupu.